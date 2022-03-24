Beklenen haber geldi! Havalar ısınıyor!

Merakla beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşacağını duyurdu

Mart ayının son haftasına girerken Türkiye bahar günlerini yeni yeni hissetmeye başlayacak. Soğuk geçen mart ayının ardından hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Kıyı şehirlerimizde sıcaklık değerleri 20 derecelere yaklaşırken, yağışlar etkisini kaybedecek.

YAĞIŞLAR BİRKAÇ GÜN DAHA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR'DE HAVALAR ISINIYOR

İzmir'de de hava sıcaklıkları yarından itibaren artıyor. Yarın 19 derece olan sıcaklık cumartesi ise 17 derece olarak görülecek. Haftaya ise sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde hissedilecek.