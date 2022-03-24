MUTLU OLMANIN YOLU...
MUTLU OLMANIN YOLU...
0
TÜRKİYE HAVA KİRLİLİĞİNDE...
TÜRKİYE HAVA KİRLİLİĞİNDE...
0
EDİZ HUN KARŞIYAKA'DA
EDİZ HUN KARŞIYAKA'DA
0
SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
0

Beklenen haber geldi! Havalar ısınıyor!

Beklenen haber geldi! Havalar ısınıyor!
24 Mart 2022 Perşembe 08:57

Merakla beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşacağını duyurdu

Mart ayının son haftasına girerken Türkiye bahar günlerini yeni yeni hissetmeye başlayacak. Soğuk geçen mart ayının ardından hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Kıyı şehirlerimizde sıcaklık değerleri 20 derecelere yaklaşırken, yağışlar etkisini kaybedecek.

YAĞIŞLAR BİRKAÇ GÜN DAHA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR'DE HAVALAR ISINIYOR

İzmir'de de hava sıcaklıkları yarından itibaren artıyor. Yarın 19 derece olan sıcaklık cumartesi ise 17 derece olarak görülecek. Haftaya ise sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde hissedilecek.

Etiketler; #hava #sıcak hava #hava sıcaklığı #hava ne zaman ısınacak
Önceki Haber
Korkunç cinayet: Kaynar su döküp, boğarak öldürüp, cesedini yaktılar!
Sonraki Haber
Beklenen haber geldi! Havalar ısınıyor!
Seçim kanunu teklifi, 17 saat süren görüşmelerin ardından komisyondan geçti!
Seçim kanunu teklifi, 17 saat süren görüşmelerin ardından komisyondan geçti!
0
Babasını vuran kişiyi hastanede öldürdü, doktorun başına silah dayadı!
Babasını vuran kişiyi hastanede öldürdü, doktorun başına silah dayadı!
0
Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Bakanlığa bilişim personeli alınacak
Bakanlığa bilişim personeli alınacak
0
Adıyaman Üniversitesi 38 kişi alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 kişi alacak
0
Yol kenarında ceset bulundu!
Yol kenarında ceset bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.