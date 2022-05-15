KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
0
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
0
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
0
GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
0

Beklenen skeç yayınlandı! Bakan Nebati'den ilk yorum geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da yayınlanan ve kendisinin taklit edildiği skecin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı

15 Mayıs 2022 Pazar 08:52

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

SANSÜR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler; #Nureddin nebati #güldür güldür #show tv #skeç
Önceki Haber
Dereye giren çocuk boğularak öldü!
Sonraki Haber
Savaşı yaşayan ülkede Eurovision sevinci
Dereye giren çocuk boğularak öldü!
Dereye giren çocuk boğularak öldü!
0
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
0
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.