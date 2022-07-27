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Belediye zabıta ve itfaiye eri alacak

Hasanşeyh Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu

Belediye zabıta ve itfaiye eri alacak
27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat ili Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır.

 

Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) ilanda sayılan belgeler ile birlikte, belediyenin personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlanacaktır.


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