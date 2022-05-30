Belediyeye memur alınacak

Güngören Belediye Başkanlığı memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.



İlan için başvurular 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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