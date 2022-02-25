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Belediyeye memur alınacak

Çorum ili İskilip Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacaklarını duyurdu

Belediyeye memur alınacak
25 Şubat 2022 Cuma 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan için başvurular 4 Nisan 2022 ile 6 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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