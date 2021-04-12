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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi'nin 12 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 Nisan 2021 Pazartesi 11:04

Beykent Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi,  Diş  Hekimliği  Fakültesi,  Fen-Edebiyat  Fakültesi,  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  ve  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 12 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


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