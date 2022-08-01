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Beykoz Üniversitesi personel alacak

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Beykoz Üniversitesi personel alacak
01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Beykoz Üniversitesi çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.


İlan için başvurular 29 Temmuz tarihinden itibaren 15 gün sürecektir.


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