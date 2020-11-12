Bilfen Okulları Ata'sını andı

Bilfen Okulları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle andı. Ata’mızın zorluklarla dolu son 100 gününün anlatıldığı belgesel, izleyenlerden büyük beğeni aldı

Bilfen Okulları Esenşehir Kampüsünde pandemi koşullarından dolayı izleyicisiz olarak yapılan ve BilfenTV youtube (https://www.youtube.com/user/bilfentv) kanalından canlı yayınlanan 10 Kasım töreni Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusumuzun bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna can veren şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Serap Paköz’ün sunumuyla Atatürk'ün son 100 gününün anlatıldığı bir belgesel tadında geçen anma töreni Bilfen Okulları Müzik öğretmenlerinden kurulu orkestranın eşliğinde yine Bilfen Okulları Müzik Öğretmeni ve değerli Sanatçı Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirip ve marşlarlarla törene devam etti. Bilfen Okulları tarafından aylarca süren çalışmalarla hazırlanan ve Serap Paköz’ün güçlü yorumuyla hayat bulan, Ata’mızın zorluklarla dolu son 100 gününün anlatıldığı belgesel, izleyenlerden büyük beğeni aldı.



