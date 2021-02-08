Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 12 akademik personelin alınacağı bildirildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Antalya Bilim Üniversitesi Prof / Doçent / Dr. Öğrt. Üyesi / Öğretim Gör. / Arş. Gör statülerinde akademik personel alımı yapacak.

Alım yapılacak fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak açıklandı.

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