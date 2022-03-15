ÇAYCI HÜSEYİN'İ DOLANDIRDILAR
ÇAYCI HÜSEYİN'İ DOLANDIRDILAR
0
CANLI YAYINDA ŞOK ANLAR!
CANLI YAYINDA ŞOK ANLAR!
0
SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENİ...
SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENİ...
0
ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
0

Bilişim personeli alınacak

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Bilişim personeli alınacak
15 Mart 2022 Salı 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü/uygulamalı sınavla toplam 2 (iki) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile İngilizce yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. 


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
10 bin sağlık personeli alınacak
Sonraki Haber
Jandarma Buca'da orman temizliği yaptı
Vadeli Araba Almanın Katılımevim’le Kolay Yolu
Vadeli Araba Almanın Katılımevim’le Kolay Yolu
0
10 bin sağlık personeli alınacak
10 bin sağlık personeli alınacak
0
Sağlık Bakanlığı 10 bin kişi alacak
Sağlık Bakanlığı 10 bin kişi alacak
0
Bir kadın daha yüksekten düşerek öldü! Nedeni bilinmiyor...
Bir kadın daha yüksekten düşerek öldü! Nedeni bilinmiyor...
0
Soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Soba gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
0
İzmir yolunda feci kaza: Otomobil takla attı, 2 kişi öldü!
İzmir yolunda feci kaza: Otomobil takla attı, 2 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.