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Bilişim personeli alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Bilişim personeli alınacak
18 Haziran 2022 Cumartesi 11:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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