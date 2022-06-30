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Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 22 kişi alacağını duyurdu

Binali Yıldırım Üniversitesi 22 kişi alacak
30 Haziran 2022 Perşembe 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere “Programcı” unvanlı pozisyon için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak açıklanmıştır.


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