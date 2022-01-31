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Bingöl'de deprem oldu

Bingöl'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Bingöl'de deprem oldu
31 Ocak 2022 Pazartesi 08:58

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilerere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Ricther ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Saat 03:49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Bingöl. Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bingöl #deprem #deprem oldu #tunceli deprem
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