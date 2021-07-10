Bingöl Havalimanı personel taşıma hizmeti alacak

DHMİ Bingöl Havalimanı Müdürlüğü 2022-2023 yılları için personel taşıma hizmeti alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre DHMİ Bingöl Havalimanı Müdürlüğü 2022-2023 Personel Taşıma Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Personel Taşıma Hizmetinde çalıştırılacak araçlar İl Trafik Komisyonunca tespit edilen il sınırları içinde izin verilen özel servis veya servis araçları olacaktır.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

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