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Bir ay önce evlenmişti. Evine giderken bıçaklı saldırıda öldürüldü!

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de bıçakla yaralayan Selçuk G. tedavi altına alındı

Bir ay önce evlenmişti. Evine giderken bıçaklı saldırıda öldürüldü!
05 Kasım 2021 Cuma 08:57

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan İlknur Gökay Tuncel, akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra evine giderken, Fatih Caddesi üzerinde Selçuk G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuncel’i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Selçuk G., aynı bıçakla kendisini de bıçakladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Selçuk G. ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Selçuk G.'yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye personelinin öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gerenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #lüleburgaz #cinayet #kadın cinayeti
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