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Bir Bakanlığın adı değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti

Bir Bakanlığın adı değişti!
29 Ekim 2021 Cuma 09:22

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Kararnameyle birlikte, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakanlık #çevre bakanlık #bakanlık isim değişikliği #resmi gazete
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