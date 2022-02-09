OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
0
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0

Bir bakanlık 422 personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 422 kişi alacağını duyurdu

Bir bakanlık 422 personel alacak
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.

 


İlana başvuracak adayların 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olması gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Başkan Soyer'den dikkat çeken paylaşım!
Sonraki Haber
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Trafik polisinden kaçmak isteyince... 15 metre sürükledi!
Trafik polisinden kaçmak isteyince... 15 metre sürükledi!
0
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari sanık yakalandı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari sanık yakalandı
0
Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!
Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!
0
Asansörde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
Asansörde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
0
İYİ Partili isim asgari ücretle alışveriş yapmaya çalıştı. Sonuç vahim!
İYİ Partili isim asgari ücretle alışveriş yapmaya çalıştı. Sonuç vahim!
0
Yılanların uyku düzeni bozuldu!
Yılanların uyku düzeni bozuldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.