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Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü

Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
09 Nisan 2022 Cumartesi 12:00

Burdur'da 1 çocuk annesi Nurcan Seçer (35) yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile öldürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, elinde tüfek, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e ateş etti. Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.

Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Serhan ile Nurcan Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kadın cinayeti #kadın ölüm #cinayet
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