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Bir obruk daha!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki pancar tarlasında, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Bir obruk daha!
04 Haziran 2021 Cuma 15:45

Kentte Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 600’ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk, bu kez Cihanbeyli ilçesinin Günyüzü Mahallesi'nde oluştu. Çiftçi Talip Bağcı, pancar ektiği tarlayı kontrol etmek için gittiğinde, obruk oluştuğunu fark etti. Bağcı, durumu mahalle muhtarı aracılığıyla jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya obruk #obruk
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