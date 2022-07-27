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Bir şehit haberi daha! Bu kez patlayıcı infilak etti!

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu. Şehit Taşyürek'in acı haberi Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine verildi

Bir şehit haberi daha! Bu kez patlayıcı infilak etti!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'A ACI HABER


Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, şehit oldu. Taşyürek'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı personeli Piyade Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malül gazi İsmail Kumartaşlı, şehadet haberini iletti.

4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #afyonkarahisar #şehit haberi #ırakın kuzeyi
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