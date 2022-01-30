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Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!

Esenyurt'ta gece saatlerinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri eline aldığı bıçakla arkadaşını öldürdükten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarından yola çıkarak cinayeti çözen polis ekipleri cinayet şüphelisini ve o anda aynı evde olan abisini yakaladı

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü!
30 Ocak 2022 Pazar 15:34

Olay, 29 Ocak saat 01.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittikten sonraki incelemelerinde K.G. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayeti M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüpheli M.E. ve maktul K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G. isimli kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı. 

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen abisi U.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada K.G.'nin cinayetinde kullanılan suç aleti bıçak bulunarak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #ölüm #bıçaklama #alkol
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