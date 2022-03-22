Biruni Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.



İlan için başvurular 22 Mart 2022 ile 5 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır



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