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Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre Bitlis Eren Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitenin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. 

Son Başvuru Tarihi : 26/07/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.


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