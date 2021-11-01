İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
0
UZAYDA TAKO YAPTILAR
UZAYDA TAKO YAPTILAR
0
HORLUYORSA DİKKAT!
HORLUYORSA DİKKAT!
0
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
0

Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlileri alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 28 araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlileri alacak
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alımı yapacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 15 Kasım 2021 olarak açıklanmıştır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Erciyes Üniversitesi 49 kişi alacak
Sonraki Haber
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Lise müdür yardımcısı koronavirüse yenildi
Lise müdür yardımcısı koronavirüse yenildi
0
Bitlis'te kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Bitlis'te kaza: 2 ölü, 6 yaralı
0
TÜBİTAK çalışanı evinde ölü bulundu
TÜBİTAK çalışanı evinde ölü bulundu
0
Uzayda Tako yaptılar
Uzayda Tako yaptılar
0
Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 arttıracağız
Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 arttıracağız
0
Okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı
Okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.