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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 23 kişi alımı yapacağını duyurdu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
17 Aralık 2021 Cuma 09:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen unvanlarda 23 (yirmiüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvurular 17 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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