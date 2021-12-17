Bolu'da kaza: 4'ü ağır 9 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Gedikler köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AAT 606 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki 14 LF 902 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi ile midibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.