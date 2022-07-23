ATATÜRK'ÜN 5 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI...
ATATÜRK'ÜN 5 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI...
0
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
0
UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
0
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
0
banner776

Bolu'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla Semih Sert ve eşi Sümeyra Sert öldü, 1 kişi de yaralandı

Bolu'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:38

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Semih Sert’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Sümeyra Sert ile Ahsen Sert ise İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Sümeyra Sert de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #gerede #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Sonraki Haber
Bolu'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı
0
Edremit'te tekne batmıştı: Kayıp 2 kişiden 1'i ölü bulundu
Edremit'te tekne batmıştı: Kayıp 2 kişiden 1'i ölü bulundu
0
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı!
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı!
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Üniversiteye 59 kişi alacak
Üniversiteye 59 kişi alacak
0
EPDK 40 işçi alacak
EPDK 40 işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.