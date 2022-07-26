Boş okul binasında çürümüş ceset bulundu

Osmaniye’de yıkılıp, yeniden yapılması planlanan boş okul binasında, çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı’ndaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokulu’na sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı. Binaya giren hizmetli, 3 katlı okulun zemin katındaki tuvalette çürümüş erkek cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.