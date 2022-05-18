Bozcaada'da tatil

Bozcaada Ege’nin incisi dünyaca ünlü tarihi tatil adamız Çanakkale iline bağlı, köyü olmayan tek ilçe özelliklerine sahip 3. büyük adamızdır

Bozcaada Ege’nin incisi dünyaca ünlü tarihi tatil adamız Çanakkale iline bağlı, köyü olmayan tek ilçe özelliklerine sahip 3. büyük adamızdır. Yazın ve bahar aylarında yerli ve yabancı turist akınına uğrayan ada Rumlardan kalmadır. Tarihi dokusunu ve yapılarını korumayı başaran İlçe gelenleri kendine hayran bırakıyor. Arnavut kaldırımlarıyla nostalji kokan tarihi konakları, eski dokusunu koruyan Kilise ve Kalesi, sanat ve resim atölyeleri ruhunuzu besleyecek.

Bozcaada Konaklama Seçenekleri 2022

Tatile gelen turistler için ilk öncelik Bozcaada'da konaklama dır. Ada da 5 ve 25 odalı butik oteller, pansiyonlar, bağ evleri ve merkez dışında yeni yapılan oteller olarak seçenekler mevcuttur. Genellikle kahvaltı dahil hizmet veren yerel halkın işlettiği butik oteller ve pansiyonlar misafirlerinden tam not alıyor. Temizliği ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile misafirperver işletmeciler gelenleri konforuna büyük önem vermektedir.

Genellikle kahvaltı dâhil hizmet sunan işletmeler mevcutken, Sadece oda konsepti yerlerde azımsanmayacak kadar çoktur. Yarım pansiyon hizmet veren işletmeler merkez dışındaki otel ve bağ evleri olup sayıları oldukça azdır. Her şey dahil paketleri seçenek olarak sunuluyorken ve ultra her şey dahil hizmet veren işletme maalesef yoktur.

Merkezdeki butik otel ve pansiyonlarda fiyatlar oda + Kahvaltı olarak 500 TL – 2000 TL arası değişmektedir.

Tercihini Kamp ve karavandan yana kullanmak isteyenler için belirli alan ve koylarda yapılması şartıyla serbesttir.

Bozcaada kamp alanları;

Sulubahçe Koyu Bozcaada Camping,

Habbabe Koyu Pikamp Kamp Alanı,

Beylik Koyu’dur.

Bozcaada'ya Ulaşım Seçenekleri

Ada konumundan dolayı sadece Arabalı feribot, özel tekne ve yatınız ile ulaşım mümkündür. Özel deniz aracıyla gelecekler için yat limanı mevcuttur. Yılın her günü Geyikli Bozcaada arası Gestaş tarafından sefer düzenlenmektedir. Geyikli Bozcaada arası feribot la 20 dakikadır. Yaz aylarında sefer saatleri artmaktadır.

Bozcaada'ya ulaşım için Ezine’nin Geyikli beldesine ulaşım sağlayıp feribot iskelesinden adaya geçiş sağlayabilirsiniz. Adaya aracınızı feribotla geçirmeniz mümkündür.

Farklı şehirlerden gelecek olanlar için en yakın hava limanı Çanakkale’de, otobüs terminali ise Çanakkale, Ezine ve Geyikli'dedir. Çanakkale’ye ulaşıp Terminalden kalkan Geyikli seyahat araçlarıyla (kişi başı 30 TL) Geyikli ye gelip oradan adaya feribotla geçebilirsiniz. Geyikli-Bozcaada arası Gestaş biletleri Geyikli iskelesinde gidiş-dönüş kesilmektedir.

Kişi başı gidiş- dönüş 30 TL’dir, Otomobil gidiş-dönüş 300 TL'dir.

Bozcaada'da Yeme-İçme İmkanları

Adanın kendine has mutfak kültürü turistlerinden tam not alıp damaklarınızı çatlatacak lezzetleri de sizlere sunmaktadır. Nostaljik meyhaneleri, Bolca balık çeşidi, adaya özgü şarapları, leziz Rumlardan kalma yemek ve tatlı tarifleri, adaya özgü çeşitli reçelleri, kurabiyeleri ile sizleri bekliyor.

Bozcaada'da Gezilecek Yerler ve Aktiviteler Nelerdir?

Bozcaada'da gezilip görülecek yerlerin listesini siz değerli tatilcilerimiz için oluşturmaktan keyif duyarız.

Rengarenk Bozcaada Sokaklarında ve rum mahallesini keşfetmek,, Tarihi Bozcaada Kalesi ziyaret etmek, 1700’lerden kalma Alaybey Camii ve Köprülü Mehmet Paşa Camii’ni ziyaret etmek, 1800’lerden kalma Meryem Ana Kilisesini ziyaret etmek, Bozcaada Müzesi, Plajlarını ziyaret etmeden dönmemek, (Ayazma, Akvaryum, Beylik, Habbele, Ayana koyları bunlardan sadece birkaçı) Polente Feneri ve rüzgar güllerinde gün batımını izlemek, Lezzet Dolu Üzüm Bağlarını ve şarap fabrikalarından şarap tatmak, Rüzgar Sörfü Alanı ve Kiteboard yapmak, Dalış Merkezlerinde dalış yapmak, Ayazma Manastırından su içip adalı olmak, Göztepe, adanın en yüksek tepesinden manzarayı seyretmek, Yel Değirmenlerini ziyaret etmek, Bağ bozumuna katılmak, Caz festivaline katılmak.

Yazar : Esra Kutlu