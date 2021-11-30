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Bozok Üniversitesi 14 kişi alacak

Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Bozok Üniversitesi 14 kişi alacak
30 Kasım 2021 Salı 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. Müracaat tarihleri: 29/11/2021-13/12/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar.

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