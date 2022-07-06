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Bu görüntüler defalarca izlendi! Hayatında ilk kez badem yiyen sincap...

Hayatında ilk defa badem yiyen sincabın, bademin tadını aldıktan sonra verdiği tepki sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:25

Doğanın haşarı çocukları arasında yer alan sincapların eğlenceli anlar, insanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre sincaba, hayatında ilk defa badem verildi. Sincap, ilk bademi yedikten bir süre sonra tadını aldı ve donakaldı.

Sincap, bademin tadını beğenmesinin ardından diğer bademleri yemek için nefes almadan bademlere saldırdı. Sincabın bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenme aldı.

Etiketler; #sincap #badem yiyen sincap #sincap videosu
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