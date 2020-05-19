Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'dan 19 Mayıs mesajı

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile yayınladığı mesajı;

İstiklal ve istikbalinden hiçbir zaman ödün vermeyen milletimizin, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasının ilk adımı olan 19 Mayıs, kurtuluş meşalesinin hiç sönmemek üzere ateşlendiği gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile yakılan bu ateş, vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere canı pahasına karşı koyan aziz milletimizin, birlik ve beraberlik içinde gösterdiği bir var oluş mücadelesine dönüşerek tarihimizin altın sayfalarında yer alan destansı bir zaferle sonuçlanmış ve bu eşsiz bir mücadele sonunda Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Bugün, Türk Milleti'nin yeniden doğuşunun ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un 101. yılına ulaşmasının haklı onuru ve gururunu taşımaktayız.

Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde verilen milli mücadele sonucunda büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere aktarmak da gençlerimizin başlıca görevidir.

Hiç şüphesiz ki tarih boyunca ayakta kalmayı başaran milletler, geçmişini bilerek özüne sahip çıkmış, gelenek ve kültürlerini nesilden nesle aktarmışlardır. Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin geleceği eğitimine bağlıdır. Gençlerin eğitimine ve öğretimine çağın gelişen şartlarını da göz önünde bulundurarak önem veren milletler, daima yükselmişler ve dünyada söz sahibi olmuşlardır. Bir milletin büyüklüğü ve gücü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı, basiretli, erdemli, bilgili, onurlu, kendine güvenen, imanlı ve azimli gençlerin sayısı ile doğru orantılıdır. Türk gençliği de Türk Milletinin geleceği, umudu olarak, gelecekte ülke yönetiminde söz ve hak sahibi olacak ve her alanda gösterdikleri başarılarla Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü milli mücadeleyi başlatırken Türk gençliğine inandığı gibi "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz." sözünün ışığında, biz de bugün gençlerimizin, kendilerine ilelebet payidar kılınmak üzere emanet edilen vatanımıza ve Cumhuriyetimize var güçleri ile sahip çıkacaklarına, devletimizi ve milletimizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyoruz.

Bu inanç ve umut ile geleceğimizin emanetçileri gençlerimizin ve yüce milletimizin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nı en içten duygularımla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.