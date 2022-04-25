Bursa'da uçak evlerin arasına düştü

Bursa Bağlarbaşı'nda evlerin arasına tek motorlu uçak düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü öğrenildi

Bursa’da tek motorlu uçak, sokak arasına düştü. Olayda uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, alev alan 5 araç hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta meydana geldi. Yunuseli Havaalimanı yakınında bulunan bölgeye tek motorlu uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak alev aldı. Sokakta bulunan 5 araç da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli Havaalanı'na yakın bir bölgede tek motorlu uçağın düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat da "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.