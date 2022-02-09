Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Hülya Türkmen, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.



Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Cihan D. (35) yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e çarptı. Türkmen, yaklaşık 30 metre sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmen'in cesedi, kaza yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü Cihan D. ise gözaltına alındı.