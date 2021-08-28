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Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

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