Çağrılara Melih Bulu yanıtı: İstifa etmeyeceğim

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir öğrenciler ve akademisyenler atanmış Rektör Melih Bulu'ya karşı çıkıyor. Bulu ise istifa çağrılarına böyle yanıt verdi: Asla düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğüne karşı çıkıyor.

Üniversitede akademisyenler ve öğrenciler sürekli protesto yapıyor. Dün de Bulu'nun istifasını isteyen öğrencilerin açıklamasına polis müdahalesi oldu. Çok sayıda öğrenci dayak yedi, biber gazlı, plastik mermili müdahaleye maruz kaldı. Yüzlerce öğrenci de bu olaylarda gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tutumu merak edilen Bulu ise açıklamasını Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yaptı. Bulu asla istifa etmeyi düşünemdiğini belirterek, bu krizin de altı ay içinde biteceğini öngördüğünü söyledi.

Öte yandan çok sayıda siyasetçi de Bulu'ya istifa çağrısı yaptı. Kutuplaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten siyasetçiler Bulu'nun istifa etmesi ile krizin son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.