Çakmak gazı ile oyun acı bitti!

Bursa'da 2 arkadaş, otomobilde, ellerindeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Baki A. ile Mert B., park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü ellerindeyken patlama oldu. Sesi duyan mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.