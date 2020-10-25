Can kaybı 1 milyon 154 bin 862

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 154 bin 862, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 946 bin 446’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 673 bin 6’ya ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 827 bin 932 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 230 bin 68’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 381 bin 224 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 926 ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 81 bin 336’ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 613 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 7 bin 711’e ulaşırken can kaybı ise 30 bin olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 86 bin 497’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 645’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 154 bin 862’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 567’ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 864 bin 111’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 32 bin 320’ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 562 bin 705’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 449 bin 153 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 568 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 397 bin 507 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 780 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 77 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 385 bin 980 kişinin enfekte olduğu açıklandı.



