Can kaybı 3122'ye yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3'ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 122'ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735'e ulaştı. Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421'e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146'ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 114'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi. Ayrıca Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67'ye yükseldi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Ölü sayısı her an artıyor

Çin'in Wuhan kentinde görüldükten kısa bir süre sonra dünya çapında 3 binden fazla insanı öldüren corona virüsü aradan geçen aylara rağmen öldürmeye devam ediyor. Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü sayısı sadece bir günde 366'ya fırladı Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dün Türkiye'nin komşuları Yunanistan, Gürcistan, İran ve Irak'tan sonra Bulgaristan'da da görülen corona virüsü en çok Avrupa'nın kalbindeki İtalya'yı vurdu. İtalya'da başta Venedik ve Milano olmak üzere birçok kentte karantina kararı alınırken, ülkenin turizmi dibe çöktü.

Fakat bütün bu önlem ve kararlara rağmen İtalya'da dün gece ölü sayısı hızlı bir artış gösterdi. Dünya çapında yaklaşık 109.400 kişinin enfekte olduğu corona virüsüyle mücadelesini sürdüren İtalya'da son rakamlara göre toplamda 7.350 kişide virüs bulunduğu açıklandı. Resmi rakamlara göre 95 ülkede tespit edilen corona virüsünde 3.800 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 366'sının İtalya'da olduğu duyuruldu. İtalya, corona virüsünden dolayı Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. Yaklaşık 16 milyon kişinin karantina altına alındığı İtalya'nın arkasından gelen İran'da ölü sayısı 194'tü. ABD'de ise son rakamlara göre ölü sayısı bir günde 19'dan 22'ye çıktı.