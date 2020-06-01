Can kaybı 373 bin 961

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 373 bin 961’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 267 bin 669’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 848 bin 294’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 127’e yükselirken; vaka sayısı da 286 bin 509’a çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 405 bin 843 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 693’e ulaştığı bildirildi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 232 bin 997 olurken, 33 bin 415 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 183 bin 494’e çıkarken; 8 bin 605 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 188 bin 882 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 802 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 489’a yükselirken, hasta sayısı 274 bin 762 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 797’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 151 bin 466’ya çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 373 bin 961’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore’de virüs kaynaklı ölü sayısı 1 artarak 271’e, Hindistan’da 5 bin 408’e, Japonya’da ise 891’e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 35 artarak toplamda 11 bin 503’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 422’ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 271’e yükseldi.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 851’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 891 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 459 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 82 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 965 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 57 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 34 bin 884’e çıkarken; toplamda 21 bin 699 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı. Hindistan’da ise vaka sayısı 190 bin 791’e ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 408 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 91 bin 855 kişinin ise iyileştiği açıklandı.