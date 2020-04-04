Can kaybı 501'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 23 bin 934, hayatını kaybedenleri sayısı ise 501'e yükseldi" dedi Bakan Koca Twitter'dan Türkiye günlük korona virüs tablosonu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 23 bin 934, hayatını kaybedenleri sayısı ise 501'e yükseldi. Bakan Koca, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.