Can kaybı 519 bin 95

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 811bin 205’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 33 bin 513’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 453 bin 369 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 60 bin 713’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 536 olurken, vaka sayısı ise 654 bin 405’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 760 olurken, 34 bin 788 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 196 bin 324’e çıkarken; 9 bin 61 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 906’ya yükselirken, hasta sayısı 313 bin 483 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 958’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 230 bin 211’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 17 bin 848’e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 339 yeni vaka tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 519 bin 95’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 339 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 217 bin 809’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 473’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 104 bin 694 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 605 bin 220’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 17 bin 848 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 359 bin 896 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 122’ye ulaşırken; toplamda 39 bin 11 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 934 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 57 bin 770 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 25 bin 595 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 38 bin 511 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 438 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1270 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.