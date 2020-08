Can kaybı 711 bin 250

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 979 bin 320’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 171 bin 65’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 973 bin 568 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 161 bin 601’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 862 bin 761 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 97 bin 418’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 447 bin 624 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 228 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 92 olurken, vaka sayısı 364 bin 723’e yükseldi.

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 248 bin 419 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 171 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 214 bin 104 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 245 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 859 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 71 bin 158 kişi enfekte oldu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 307 bin 184 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 364’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 802’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 317 bin 483’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 40 bin 739'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 281 bin 863'e yükseldi.

Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 281 bin 863'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 35 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 536’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 40 bin 739 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 328 bin 336 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 95 bin 942’ye ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 452 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 116 bin 871 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 73 bin 889 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 115 bin 980 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 270 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 123 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.