Can kaybı 717 bin 754

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 717 bin 754’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 264 bin 609’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 363 bin 768’ya ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 32 bin 179 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 804’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 917 bin 562 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 98 bin 644’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 455 bin 409 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 424 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 889 olurken, vaka sayısı 366 bin 671’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 249 bin 204 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 187 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 215 bin 210 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 252 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 861 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 72 bin 16 kişi enfekte oldu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 308 bin 134 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 413’e yükseldiği açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 976’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 320 bin 117’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 40 bin 739’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 281 bin 863’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 711 bin 250’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 281 bin 863’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 35 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 536’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 40 bin 739 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 328 bin 336 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 95 bin 942’ye ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 452 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 116 bin 871 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 73 bin 889 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 115 bin 980 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 270 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 123 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.