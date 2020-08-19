Can kaybı 784 bin 380  

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 309 bin 795’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 53 bin 481’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 655 bin 974 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 175 bin 74’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 411 bin 872 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 110 bin 19’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 549 bin 321 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 658 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 546 olurken, vaka sayısı 388 bin 855’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 254 bin 636 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 405 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 228 bin 105 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 305 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 959 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 78 bin 897 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 972’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 347 bin 835’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 26’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 290 bin 445’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 784 bin 380’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 290 bin 445’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 201 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 768 bin 670’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 53 bin 26 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 38 bin 585 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 571’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 86 bin 286 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 277 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 143 bin 43 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 96 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 169 bin 213 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 861 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 687 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.