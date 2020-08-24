Can kaybı 812 bin 537

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bin 641’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 85 bin 591’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 874 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 180 bin 604’e ulaştığı bildirildi.Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 605 bin 783 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 772’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 594 bin 326 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 663 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 852 olurken, vaka sayısı 397 bin 665’e yükseldi. İtalya’da toplam vaka sayısı 259 bin 345 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 437 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 234 bin 489 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 332 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 992 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 81 bin 936 kişinin enfekte olduğu açıklandı İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 643’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 358 bin 905’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 692’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 293 bin 261’e yükseldi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 293 bin 261’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 244 olarak raporlandı. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 57 bin 692 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 338 bin 35 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 104 bin 718’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 92 bin 598 kişinin de iyileştiği açıklandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 680 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 153 bin 535 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 107 bin 500 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 189 bin 601 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 131 bin 367 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 998 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.