Can kaybı 854 bin 775

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 854 bin 775’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 638 bin 253’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 943 bin 516’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 211 bin 796 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 736’ya ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 910 bin 901 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 121 bin 515’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 652 bin 37’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 944 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 289’a yükselirken, vaka sayısı 411 bin 726’ya ulaştı.

İtalya’da toplam vaka sayısı 269 bin 214 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 483 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 244 bin 792 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 371 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 571’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 375 bin 212’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 694 bin 878’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 65 bin 469 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 840 bin 40 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 872’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 96 bin 899 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 417 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 174 bin 796 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 125 bin 959 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 220 bin 819 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 157 bin 559 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 563 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.