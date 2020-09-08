Can kaybı 896 bin 926

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bin 982’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 592 bin 280’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 485 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 534’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 147 bin 794 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 127 bin’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 691 bin 575’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 816’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 299 bin 233’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 233’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 350 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 422’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 72 bin 816 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 323 bin 950 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 425’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 893 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 130 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 196 bin 989 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 140 bin 652 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 238 bin 727 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 184 bin 906 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 890 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.



