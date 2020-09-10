Can kaybı 908 bin 46

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 29 bin 549’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 106 bin 113’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 549 bin 475 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 195 bin 239’a ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 199 bin 332 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 128 bin 653’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 702 bin 776’ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 236 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 669’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 393 bin 425’ye çıktığı açıklandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 344 bin 101’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 524 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 794 olduğu aktarıldı.

İtalya’da toplam vaka sayısı 281 bin 583’e, toplam can kaybı ise 35 bin 577’ye ulaştı. Ülkede 211 bin 272 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 75 bin 91’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 299 bin 855’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 908 bin 46’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 855’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 365 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 465 bin 863’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 75 bin 91 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 471 bin 783 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 584’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 248 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 336 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 203 bin 342 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 145 bin 200 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 245 bin 143 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 185 bin 543 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 986 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.