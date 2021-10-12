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Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 kişi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 kişi alacak
12 Ekim 2021 Salı 09:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankırı Karatekin Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

İlan için başvurular 12 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.


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